Andrea Ahedo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante la manifestación contra el fallo de la Corte contra la despenalización del aborto en Veracruz, una manifestante golpeó con un martillo a una policía capitalina.

Alondra Zamora, del grupo Atenea, aseguró que una mujer la atacó cuando ella, junto a sus compañeras, se alistaba para resguardar la manifestación sobre Paseo de la Reforma y su cruce con Bucareli.

“Fue una chica que traía una especie de martillo pequeño y con ese estaba soltando golpes, yo vi la acción y traté de quitar la mano pero sí me golpeó”, dijo.

“(Me da) coraje, pero en el sentido en que nosotras estamos apoyándolas porque también somos mujeres, y quizá ellas no toman en cuenta eso. A mí me parece que no tienen una intención clara como tal, simplemente salen a agredir”, comentó.

