La renovación de unidades, el incremento en los costos de operación y el encarecimiento de la canasta básica mantienen bajo presión a los trabajadores del servicio de taxi en Aguascalientes, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener la operación de sus vehículos y cumplir con sus obligaciones financieras, señaló Óscar Romo Delgado, presidente de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado.

Al entrar al tercer trimestre del año, el sector reporta complicaciones para sustituir las unidades que deben mantenerse dentro de la normativa, debido al precio de los vehículos nuevos y a las tasas de interés aplicadas a los créditos para su adquisición. Esta situación ha limitado la capacidad de los concesionarios para renovar sus automóviles conforme a los requerimientos establecidos.

A este escenario se suma el aumento en los precios de los insumos utilizados diariamente para prestar el servicio, lo que representa mayores gastos para concesionarios y choferes. El incremento de estos costos se añade a una operación que también enfrenta mayores compromisos financieros derivados de la adquisición y el mantenimiento de las unidades.

Romo Delgado señaló que el encarecimiento de los productos básicos también afecta la economía de los conductores, debido al aumento generalizado de los gastos cotidianos. Pese a estas condiciones, el gremio mantiene sus actividades y busca continuar con la prestación del servicio a los usuarios, mientras enfrenta los costos asociados con la renovación de vehículos, el mantenimiento y la operación diaria.