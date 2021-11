Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La pandemia de Covid-19 provocó retrocesos en el progreso social de 21 estados del País, revela el Índice de Progreso Social (IPS) elaborado por México, ¿cómo vamos?

Entre 2019 y 2020, 21 entidades sufrieron caídas en la estimación de dicho índice y las más afectadas fueron Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas, según la más reciente edición del Índice de Progreso Social, México 2015-2020.

El índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que contemplan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Básicas Humanas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.

Contra el nivel de 2019, la CDMX perdió 3.2 puntos al sumar 69.7 puntos de en 2020 de 100 posibles, mientras que Oaxaca bajó 2.5 puntos para ubicarse en 51 y el Estado de México cayó 2 al sumar 62 puntos el año pasado.

San Luis Potosí perdió 2.1 puntos al bajar a 59.8 puntos y Zacatecas cayó 1.9 para quedar en 58.3 puntos.

El IPS nacional sumó 63.2 puntos, 0.2 menos que en 2019, con una caída en la dimensión Necesidades Humanas Básicas dirigida por el componente de Nutrición y Cuidados Médicos Básicos, que fue de los más afectados al pasar de 70.2 a 60.5 puntos.

Este componente mide el acceso a suficientes alimentos y a cuidados médicos básicos, y considera las tasas de mortalidad.

La organización detalló que el mayor daño que dejó la pandemia fue la pérdida de vidas humanas y el exceso de mortalidad -diferencia relativa entre las defunciones esperadas frente a las registradas-, que en el País fue equivalente a más de 326 mil defunciones de un total de un millón 76 mil en 2020. De éstas, alrededor de 201 mil se relacionan con el Covid-19.

«La pandemia no afectó en la misma forma a las economías locales, pues entidades como Ciudad de México y Estado de México con centros urbanos de alta densidad poblacional tuvieron mayores afectaciones, sobre todo cuando gran parte de la actividad económica dependía de los servicios», explicó Axel González, investigador de la organización.

En este mismo componente, CDMX tuvo una de las caídas más drásticas, al pasar de 51.9 en 2019 a 16.2 puntos en 2020 por las altas tasas de mortalidad que registró por la pandemia, mientras que el Estado de México perdió 10.6 puntos en esta categoría al sumar 63.4 puntos en 2020.

En el IPS Global 2021, difundido en el documento y a cargo de la organización Social Progress Imperative, México ocupa la posición 68 de 168 países con 71.5 puntos de 100 posibles. Perdió dos posiciones respecto a un año previo.

La variación de puntaje entre el IPS nacional y el global obedece a la selección y disponibilidad de variables.

A nivel global, el IPS permite comparar el progreso de 98 por ciento de la población del mundo, que vive en los 168 países que el índice analiza.

La variación de puntaje entre el IPS nacional y el global obedece a la selección y disponibilidad de variables, precisa México, ¿cómo vamos?

Ésta es la tercera entrega del IPS por estados, pero es la primera vez que se ofrecen cifras desde 2015 y las cifras reflejan que las cosas no mejoran para quienes nacen y viven en las entidades más rezagadas, que son también las entidades que menores niveles de producción tienen (medido en PIB per cápita) y que mayores índices de pobreza presentan, advierte la organización.

Resalta que las cinco entidades con peores puntajes en el IPS 2020, y que por lo tanto ocupan los últimos lugares en el progreso social, son Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estas tres últimas han sido además las que peores niveles de bienestar tienen desde que se tiene registro.