Golpea a su ex y arremete contra policía municipal

Un conflicto por unas llaves terminó con un hombre detenido, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su expareja y golpeara en el rostro a un policía municipal que intervenía en el altercado, en el fraccionamiento Residencial San Pedro, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Luis “N”, de 36 años, quien ahora enfrenta señalamientos por los delitos de lesiones dolosas y resistencia de particulares.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Graneros y Monte Coronado, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir un reporte sobre un sujeto que se comportaba agresivamente contra una mujer.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con Nidia, quien identificó al individuo como su expareja y explicó que ambos habían discutido por unas llaves.

Según el testimonio de la afectada, durante la confrontación el hombre le propinó un golpe en el pecho y la jaloneó de ambos brazos.

Uno de los policías intentó intervenir para controlar la situación, pero cuando solicitó al individuo que se sometiera a una revisión preventiva, este respondió lanzándole un puñetazo directamente al rostro.

Tras la agresión, los oficiales sometieron y esposaron al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica por las agresiones atribuidas tanto a su expareja como al elemento policial.