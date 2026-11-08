Una discusión de tránsito terminó con una adolescente de 17 años golpeada en el rostro y una mujer detenida por elementos de la Policía Estatal, luego de un altercado registrado sobre avenida Tecnológico, a la altura del fraccionamiento Salto de Ojocaliente, en Aguascalientes.

Los hechos quedaron al descubierto cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia y, al llegar al cruce de las avenidas Tecnológico y Siglo XXI, observaron dos vehículos detenidos pese a que el semáforo marcaba luz verde.

Al aproximarse para verificar lo que ocurría, una joven les hizo señas para solicitar su intervención. La menor, de 17 años, denunció que una mujer le había propinado un puñetazo directamente en el rostro.

Según su versión, la agresión ocurrió después de que los conductores de ambos vehículos, a quienes las involucradas acompañaban, sostuvieron una discusión por un incidente vial.

Ante el señalamiento directo de la adolescente, los uniformados detuvieron a Gabriela N., de 38 años, identificada como la presunta responsable de la agresión.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.