Un presunto ladrón de supermercado que habría golpeado a una empleada para escapar con mercancía sin pagar fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado en Aguascalientes.

Se trata de Ricardo “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, habría participado en el atraco registrado el 9 de abril de 2025 en un establecimiento ubicado sobre la avenida Rodolfo Landeros, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas.

El sujeto ingresó al supermercado acompañado de otro individuo. Ambos presuntamente metieron diversos productos en bolsas negras e intentaron abandonar el establecimiento sin pasar por las cajas.

Una trabajadora se percató de la maniobra y trató de impedir la huida sujetando las bolsas, lo que desató un forcejeo en el que Ricardo presuntamente le asestó un golpe en la mejilla.

Un policía que se encontraba en el lugar emprendió una persecución y consiguió detener al individuo, mientras que su cómplice logró escapar.

Como parte del proceso penal, agentes de Investigación Criminal cumplimentaron posteriormente una orden de aprehensión contra Ricardo.

Una jueza de Control determinó vincularlo a proceso bajo medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante la autoridad judicial, la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y restricciones de movilidad.

La Fiscalía dispondrá de dos meses para concluir la investigación complementaria.