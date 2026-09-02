Dos ciudadanos colombianos fueron vinculados a proceso por su probable participación en un robo domiciliario que dejó un botín estimado en 5 millones 52 mil pesos, entre dinero en efectivo y joyería, en el fraccionamiento Coto San Nicolás.

Los imputados fueron identificados como Luz “N” y Héctor “N”, este último también señalado con los nombres de Hugo “N” y/o Raúl “N”. Ambos enfrentarán el proceso por el delito de robo calificado y permanecerán en prisión preventiva.

De acuerdo con los datos presentados ante el Juez de Control, el atraco ocurrió el 20 de junio de 2026. Presuntamente, los dos señalados ingresaron junto con otros sujetos a una vivienda del fraccionamiento, donde localizaron una caja fuerte y sustrajeron joyería y efectivo.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Estatal de Investigación Criminal, con intervención de personal del C5i, su policía cibernética y agentes especializados en delitos cibernéticos, permitieron establecer líneas para localizar a los sospechosos.

Su detención requirió además la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde se concretaron las acciones para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados y, tras escuchar también los argumentos de la defensa, el juez resolvió vincular a proceso a ambos imputados.

Además de imponerles prisión preventiva oficiosa y justificada, la autoridad judicial concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.