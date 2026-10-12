Un botín superior al millón de pesos fue el que presuntamente obtuvieron delincuentes que aprovecharon la ausencia del propietario de una vivienda en el fraccionamiento Casa Blanca para ingresar al inmueble y apoderarse de diversos objetos de valor.

El cuantioso robo quedó al descubierto la tarde del sábado 10 de octubre, en un domicilio ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, a la altura de los números 400, casi en el cruce con Vivero del Lago.

Según los primeros reportes, el dueño del inmueble había salido durante algunas horas, situación que fue aprovechada por los ladrones para introducirse en la vivienda y llevarse artículos cuyo valor, de manera preliminar, supera el millón de pesos.

Una vez reportado el atraco, policías municipales acudieron al domicilio y orientaron al afectado para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Debido a la magnitud del robo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las primeras pesquisas, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial inspeccionó la vivienda en busca de indicios que permitieran identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y será mediante las investigaciones que se determine el monto exacto de lo robado.