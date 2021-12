Cuando transportaban, en una camioneta pick up, varios tambos de plástico que contenían 5 mil litros de combustible de dudosa procedencia, dos individuos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Aguascalientes.

Se trata de quienes dijeron llamarse Juan Jesús, de 30 años de edad, y César, de 41 años de edad, quienes ya se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República.

Inicialmente, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los detectaron cuando viajaban a bordo de una camioneta pick up, en color blanco, haciéndolo a velocidad inmoderada, además de detectar que la unidad de motor no portaba placas de circulación.

Fue a la altura de la calle Gertrudis Bocanegra donde les marcaron el alto y se percataron de que en la caja transportaban varios tambos de plástico que contenían combustible.

Sin embargo, debido a que no pudieron acreditar la procedencia legal del mismo y que dio un peso de 5 mil litros, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades federales, quienes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes.