Luego de culminar su participación en la Copa Sky, los Rayos recibieron en el Estadio Victoria a la escuadra de Alacranes de Durango para cerrar su pretemporada rumbo al Clausura 2023 que inicia en una semana. En este partido, se jugaron cuatro tiempos de 35 minutos cada uno.

Andrés Lillini mandó de arranque a Hugo González, Josecarlos Van Rankin, Alexis Peña, Fabricio Formiliano, Edson Partida, Brayan Garnica, Alejandro Andrade, Joaquín Esquivel, Angelo Araos, Juan Pablo Domínguez; Ricardo Monreal. El encuentro inició de muy buena forma para los de Aguascalientes, que, desde el silbatazo inicial, buscaron plasmar su idea de juego, con una presión muy intensa a la hora de recuperar la pelota y con el ataque paciente para la generación de espacios y jugadas claras de gol. Los pases entre líneas fueron importantes en este tiempo, ya que de esta forma fueron acercándose al arco rival. La insistencia necaxista surtió efecto y en dos ocasiones lograron mover las redes de los visitantes; el primero con un gran remate de Alexis Peña y el segundo en los pies de Brayan Garnica, cerrando así la primera parte.

La segunda parte fue complicada para los Rayos, ya que muy pronto se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Alejandro Andrade, situación que los visitantes aprovecharon para adelantar líneas y generar llegadas de gol; consiguiendo abrir la meta defendida por Hugo González por la vía penal. Conforme los minutos pasaron, los dirigidos por Andrés Lillini se plantaron de mejor manera y, a pesar de la inferioridad de jugadores, encararon el resto del compromiso con mucha valentía e intensidad. Los Rayos lograron anotar por tercera ocasión en el partido, obra de Juan Pablo Domínguez. Los minutos pasaron llegando al final del segundo tiempo, en donde los locales se quedaron con la victoria por marcador de 3-1. Previo al arranque del tercer cuarto, el estratega Rayo movió sus piezas y mandó al partido a Axel Quiroz, Diego Gómez, Ángel Chávez, Juan Pablo Segovia, Agustín Oliveros, Heriberto Jurado, Vicente Poggi, Rogelio Cortéz, Damián Batallini, Milton Giménez y Facundo Batista. El tercer tiempo inició un poco más cauteloso, con unos visitantes tratando de mantener su formación para no dejar espacios y con unos Rayos moviendo el balón de lado a lado buscando la manera de hacer daño a los de Durango.

El partido se cerró por momentos en el medio campo, sin embargo, la intensidad en la recuperación fue lo que marcó la diferencia en el encuentro y, de esta manera, los de Aguascalientes movieron nuevamente el marcador, en donde, tras una gran recuperación de Milton Giménez, cedió la pelota a su compañero Facundo Batista, que empujaría para anotar el cuarto para los locales. El ritmo no disminuyó para los dirigidos por Andrés Lillini, que siguieron en la búsqueda de incrementar su ventaja. El quinto gol del encuentro lo anotó Milton Giménez tras una gran incorporación al ataque por parte de Agustín Oliveros, quien habilitó al atacante argentino dejándolo en una gran posición para definir. El tercer cuarto culminó con victoria momentánea para los Rayos por marcador de 5-1. En el último cuarto, se vivió con unos Rayos muy dominantes en la mayoría de los minutos, apoderados del medio campo y generando las llegadas más claras de gol. La presión en la zona alta fue un punto clave para los Rayos, que en repetidas ocasiones complicaron a la defensa y se apoderaron de la pelota para después generar peligro en el área rival.

De esta manera fue que cayó el último gol del encuentro, cuando, en una gran presión por parte de Damián Batallini, el argentino se apoderó del balón y dejó solo a su compañero Facundo Batista para cerrar la pinza. El tiempo no dio para más, por lo que el central silbó el final del partido, en donde los Rayos cerraron su preparación de cara al torneo Clausura 2023 con una contundente victoria por marcador de 6-1.