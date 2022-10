Los resultados positivos continúan para la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, ya que sigue en plan grande dentro del Campeonato Universitario Telmex Telcel, en donde actualmente son los líderes indiscutibles de la clasificación tras cinco jornadas.

Los de Aguascalientes encararon la quinta jornada del campeonato este viernes por la tarde al visitar al ITESO, que parecía ser un rival a modo por los resultados previos tras cuatro jornadas. Durante el primer tiempo, las cosas prometían ser más apretadas de lo esperado, ya que la UP consiguió adelantarse antes de los diez minutos con un gol de Juan de León Quezada, pero, al 38, el ITESO igualó los cartones. Antes del medio tiempo, Rodrigo Pedroza consiguió poner adelante a la UP que se fue arriba por una corta diferencia tras 45 minutos.

La historia cambió completamente en la segunda mitad gracias a una ofensiva poderosa de la UP Bonaterra, que en sólo unos minutos logró un par de goles gracias a Josué Rodríguez y Pablo Azueta que pusieron las cosas 1-4. A pesar de sufrir una expulsión minutos más tarde, la UP aumentó la diferencia con un gol de Ernesto Cisneros y, aunque el ITESO recortó distancias en el tiempo agregado, Alfonso Campos cerró los cartones finales que terminaron siendo de 2-6.

Con este triunfo, la UP llega a 14 unidades tras cinco partidos y se mantiene como líder general de toda la competencia y, por ende, en la cima del grupo tres. Tras cinco jornadas, la Bonaterra sigue sin conocer la derrota y apunta a ser, desde ya, considerado como uno de los favoritos para alzar el título.