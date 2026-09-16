Gobiernos no están preparados para la IA: Bill Gates

CDMX.- Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que los gobiernos del mundo están rezagados frente a los cambios que puede provocar la Inteligencia Artificial y consideró que las instituciones no avanzan al mismo ritmo que esta tecnología.

En entrevista con Reuters, el empresario reconoció que su postura se ha vuelto más cautelosa. Aunque durante años destacó las posibilidades de la IA, ahora expresa preocupación por sus efectos en el empleo, la seguridad digital y la dependencia de las personas hacia sistemas automatizados.

Gates señaló que la inteligencia artificial transformará numerosas profesiones y ha planteado que algunos trabajos deberían mantenerse reservados para seres humanos, aun cuando las máquinas puedan desempeñarlos. También alertó sobre posibles ciberataques y sobre el impacto de los llamados compañeros de IA.

A su juicio, el reto también es político, pues los gobiernos deben diseñar reglas y mecanismos de protección con mayor rapidez. Reveló que ha hablado del tema con Donald Trump y que busca reunirse con Xi Jinping.

Pese a sus advertencias, Gates no propone frenar el desarrollo de la IA. Su fundación destinará al menos mil millones de dólares en dos años para aplicaciones en educación, salud y agricultura, especialmente en países en desarrollo y comunidades vulnerables.