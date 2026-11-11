El incremento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) propuesto para 2027 permitirá recaudar alrededor de 400 millones de pesos adicionales en Aguascalientes; sin embargo, ese monto resulta insuficiente para compensar la disminución de las participaciones federales y el aumento del gasto en salud, afirmó el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Cervantes García.

Ante el rechazo de organismos empresariales, el funcionario confió en que se puedan alcanzar acuerdos con el sector privado, como ha ocurrido anteriormente en asuntos relacionados con la administración del ISN. Asimismo, señaló que los recursos recaudados mediante este impuesto se integran a una bolsa general destinada a financiar programas y servicios para la población.

Señaló que las participaciones federales registran una caída cercana a los 700 millones de pesos este año, a lo que se suma una reducción de más de mil millones de pesos en los recursos federales destinados al sector salud durante los últimos dos años.

Explicó que, al inicio de la administración, la aportación presupuestal para salud entre la Federación y el Estado se distribuía en una proporción de 60% y 40%, respectivamente, mientras que actualmente se sitúa en 55% y 45%, lo que representa una mayor carga financiera para el Gobierno Estatal.

Ante estos ajustes, enfatizó que la recaudación adicional no cubrirá en su totalidad el déficit financiero acumulado ni las reducciones de los fondos recibidos.

En cuanto al destino de los recursos, el titular de Finanzas aclaró que la recaudación no se asigna exclusivamente a proyectos del sector empresarial. Los ingresos se concentran en la Secretaría de Finanzas y se integran a una bolsa general que posteriormente se distribuye entre programas prioritarios de movilidad, seguridad, educación, salud y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a través del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia).

Este martes, el secretario se reunió con diputados locales para revisar el Paquete Económico 2027. Cervantes García adelantó que su comparecencia oficial ante el Congreso del Estado se llevará a cabo durante la primera semana de diciembre, mientras que se prevé que el presupuesto definitivo sea analizado y aprobado por los legisladores alrededor del 15 de diciembre.