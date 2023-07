Como se compartió en este mismo espacio (La justicia que viene; El Heraldo de Aguascalientes 30 de junio de 2023), el H. Congreso del Estado de Aguascalientes recibió una iniciativa de reforma constitucional enviada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Turnada que fue a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en fecha 24 de junio de 2023 se emitió un proyecto de decreto de reforma constitucional. Con algunas modificaciones, la iniciativa presentada prácticamente avanzó sin mella. Todo parece indicar que la reforma propuesta será una realidad. Quedará por delante el camino de crear las reglas secundarias que permitan la operatividad de la reforma.

Lamentablemente la propuesta inicial de otorgar al Poder Judicial un presupuesto que podrá mayor, pero no menor, al cuatro por ciento del total del presupuesto general de egresos del Estado, fue acotado: el decreto prevé el dos punto tres por ciento del presupuesto general. Inquieta que una reforma tan ambiciosa (que incluye creación de juzgados, incremento de jueces y de magistrados y toda la infraestructura inherente y adscripción de personal de carrera judicial) pueda instrumentarse con ese porcentaje presupuestal. Sólo el tiempo dirá si esa previsión es suficiente.

No obstante, la reforma deja ver lo innegable: la necesidad de adecuar el Poder Judicial del Estado a las actuales necesidades de la población. El crecimiento constante y sostenido de la población; la llegada de nuevas empresas y por ende de las interrelaciones jurídicas que ello implica, y la compleja realidad nacional en el rubro de criminalidad obliga al Estado a tomar la iniciativa para sustentar el quehacer jurisdiccional en el mediano y largo plazo.

Pero ninguna reforma puede tener éxito sin el compromiso de todos los involucrados: del Poder Judicial de hacer oportuna y profesionalmente la tarea asignada; del Poder Legislativo dar el andamiaje jurídico necesario y los recursos económicos suficientes para hacer realidad la impartición de justicia pronta y expedita, y del Poder Ejecutivo la articulación oportuna de los programas y las instituciones involucradas. Pero junto a los órganos de gobierno, se encuentra otro actor principal: la sociedad que no puede permanecer ajena al quehacer público. La sociedad también tiene un papel protagónico en el futuro de la impartición de justicia. Debe ser vigilante, observador del cumplimiento de las obligaciones jurídicas de los órganos de gobierno en sus diferentes niveles; y debe tener un compromiso no sólo para exigir, sino también para cumplir la ley. Con frecuencia he sostenido que muchos de los problemas del país se deben a que las autoridades no advierten el papel que tienen como autoridades, y que los ciudadanos no logran advertir el rolo que como tales les toca desempeñar. El bien común no se construye solo.

Si queremos remontar las múltiples redes y escollos que se ciernen sobre el país habrá que concluir que los Poderes Judiciales de los Estados no pueden ser ya relegados en el quehacer de la gobernabilidad, pues están permitiendo la funcionalidad del país desde la tutela de los derechos humanos y el equilibrio de poderes. La justicia es tema de todos.