Aun cando la Alianza Mexicana Organizaciones Transportistas A. C., en Aguascalientes, logró que autoridades estatales y municipales de Jesús María, atendieran favorablemente sus peticiones, operadores de carga, precisaron que ahora lo pendiente es que la Federación resuelva sus inquietudes, o de lo contrario realizarán nuevas protestas bloqueando accesos carreteros.

El líder de los transportistas afiliados a AMOTAC, José Luis Guillén, reconoció la atención de las autoridades estatales quienes se comprometieron a resolver sus demandas. Indicó que durante la reunión que sostuvieron la mañana de ayer, fueron informados sobre el avance que lleva el libramiento carretero, así como el compromiso de que la seguridad en carreteras locales no se vea disminuida. Mientras que en el caso de sus peticiones para transitar al interior del municipio de Jesús María, José Luis Guillén, indicó que se logró el retiro de topes en algunas arterias, principalmente desde San Antonio de los Horcones hasta Gómez Portugal, así como la intervención en calles y avenidas afectadas con baches al por mayor. De la misma manera, se permitirá la circulación de las pesadas unidades por zonas donde hasta hace poco no estaba habilitado. A pesar de las respuestas favorables para los trabajadores del volante, estarán en la espera de que lo mismo sea replicado por autoridades federales, a quienes les han dado el plazo de un mes para que la seguridad en carreteras se vea sustancialmente mejorada así como la disminución del precio de los combustibles en especial del diesel. Advirtiendo que en caso de no llegar a un acuerdo común, de nueva cuenta los operadores se movilizarán a mayor escala hasta ser escuchados.

“Reconocemos la preocupación de las autoridades aquí en el estado, ahora nuestra lucha se mantiene con autoridades federales. Lamentablemente solo con manifestaciones es como nos voltean a ver. Si no somos atendidos haremos una nueva protesta, queremos mejor seguridad” resaltó.

¡Participa con tu opinión!