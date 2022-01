Urge la iniciativa privada en Aguascalientes al Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada y trabajar de la mano con las autoridades estatales, que han quedado sin su apoyo durante el actual sexenio del gobierno encabezado por López Obrador.

El presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila, detalló que ante los hechos delictivos registrados en entidades federativas vecinas, incluyendo actos descarados de parte del crimen organizado, quienes recientemente abandonaron una camioneta con varios cadáveres a las afueras de Palacio de Gobierno de Zacatecas, es urgente la implementación de una estrategia íntegra en materia de seguridad.

El líder de la cúpula empresarial lamentó que el gobierno de la 4T pretenda combatir delitos de alto impacto por medio de amnistía contra peligrosos delincuentes, y no por medio de la coordinación con los gobiernos estatales. Agregó que desde el empresariado, existe la confianza en que pronto se realizarán los ajustes necesarios en la estrategia implementada en materia de seguridad, pues aún cuando la violencia es un problema generalizado, resaltó que Aguascalientes ha salido bien librado, sin embargo, no estaría de más el hecho de tener el respaldo del Gobierno Federal.

«Sabemos que la situación de violencia no es particular del estado, sin embargo, debe de existir mayor entendimiento de parte del Gobierno Federal para que se despliegue una estrategia verdadera. La actitud de Gobierno Federal ha quedado a deber», concluyó.

