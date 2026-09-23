Como parte de los contenidos de su Cuarto Informe, el Gobierno del Estado de Aguascalientes presentó la docuserie “InTEREsante”, producción que busca mostrar una faceta más humana y cercana de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.
A través de capítulos de 3 minutos, la gobernadora comparte cómo vive su día a día, qué la motiva, cuáles son sus sueños, los retos que ha enfrentado y las áreas de oportunidad en las que trabaja.
En el primer capítulo titulado «Sí puedes«, comparte una frase que refleja buena parte de su manera de ver la vida y a las personas:
“Yo siempre escucho lo más bonito de la vida, yo siempre veo lo más bonito de la vida de las personas; yo creo que todas las personas son buenas”.
“InTEREsante” permite conocer no solo a la gobernadora, sino también a la mujer detrás del cargo: sus convicciones, sus intereses, sus aprendizajes y la forma en que enfrenta los desafíos cotidianos.
Los capítulos se transmitirán diariamente a las 18:00 horas en https://www.facebook.com/TereJimenezAgs, como parte de los contenidos especiales del Cuarto Informe de Gobierno.
Como parte de los contenidos de su Cuarto Informe, el Gobierno del Estado de Aguascalientes presentó la docuserie “InTEREsante”, producción que busca mostrar una faceta más humana y cercana de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.