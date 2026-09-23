Como parte de los contenidos de su Cuarto Informe, el Gobierno del Estado de Aguascalientes presentó la docuserie “InTEREsante”, producción que busca mostrar una faceta más humana y cercana de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.

A través de capítulos de 3 minutos, la gobernadora comparte cómo vive su día a día, qué la motiva, cuáles son sus sueños, los retos que ha enfrentado y las áreas de oportunidad en las que trabaja.

En el primer capítulo titulado «Sí puedes«, comparte una frase que refleja buena parte de su manera de ver la vida y a las personas:

“Yo siempre escucho lo más bonito de la vida, yo siempre veo lo más bonito de la vida de las personas; yo creo que todas las personas son buenas”.

“InTEREsante” permite conocer no solo a la gobernadora, sino también a la mujer detrás del cargo: sus convicciones, sus intereses, sus aprendizajes y la forma en que enfrenta los desafíos cotidianos.

Los capítulos se transmitirán diariamente a las 18:00 horas en https://www.facebook.com/TereJimenezAgs, como parte de los contenidos especiales del Cuarto Informe de Gobierno.