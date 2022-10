Roberto Zamarripa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Roger Bartra es severo con el actual Gobierno -que reivindica ideas de izquierda-, advierte: no tiene ningún tinte revolucionario o tranformador. Al contrario, dice, es reaccionario.

«No hay nada de tensión revolucionaria ni de ninguna manera el gobierno está impulsando un proceso revolucionario y no lo está impulsando porque es un gobierno reaccionario, es un gobierno que mira hacia atrás», asegura en entrevista el antropólogo, sociólogo, escritor y ensayista.

Asegura que hay todas las condiciones políticas para un intento gubernamental de retroceder.

«Ahora ese mirar hacia atrás tiene como objetivo borrar la transición democrática. De eso se habla poco. El gobierno de eso no dice nada. Habla de un pasado neoliberal execrable, pero resulta que con esa idea entierra el proceso de transición democrática que, con todos sus defectos, fue fundamental», precisa.

En el umbral de sus 80 años de edad, Bartra publica «Mutaciones», una autobiografía intelectual como él la define, pero a la vez biografía política, pues prácticamente desde su adolescencia se interesó por la actividad partidista de izquierda.

Ante las críticas que ha recibido del Presidente, quien declaró en una mañanera que el intelectual «se cansó de ser como era», responde que es una de las actitudes defensivas típicas de López Obrador: «el insulto, la caracterización grotesca del otro con el que no se está de acuerdo, con el crítico. Insultarlo, pegarle etiquetas completamente arbitrarias».