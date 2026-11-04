El Gobierno del Estado defendió la propuesta de incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), del 2.5 al 3 por ciento, incluida en el Paquete Económico 2027, ante el rechazo del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, al argumentar que busca homologar gradualmente la tasa de Aguascalientes con las que se aplican en otras entidades del país.

La administración estatal señaló que actualmente Aguascalientes tiene la tasa más baja a nivel nacional, por debajo de la media del 3.15 por ciento, mientras que en otros estados el gravamen alcanza hasta el 4.25 por ciento.

Con este argumento, sostuvo que el ajuste de medio punto porcentual permitirá mantener condiciones competitivas dentro del contexto nacional.

Como parte de la propuesta fiscal, el Gobierno estatal también destacó la incorporación de estímulos para empleadores que contraten a personas pertenecientes a sectores con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Entre los incentivos se contempla un descuento del 50 por ciento en el ISN correspondiente a las erogaciones por trabajadores de nuevo ingreso que sean madres solteras, personas migrantes en retorno, quienes accedan a su primer empleo y personas con discapacidad, conforme a las condiciones previstas para cada supuesto.

Estos beneficios buscan compensar parte de la carga fiscal de las empresas que generen oportunidades laborales para dichos sectores, además de promover la inclusión y la creación de empleos formales, según señala el posicionamiento oficial.

El propósito del incremento al ISN es fortalecer los ingresos públicos para atender las necesidades de la entidad, sin dejar de lado la actividad productiva, señala el comunicado. Asimismo, el Gobierno estatal manifestó su disposición a mantener el diálogo con las cámaras y organismos empresariales para atender sus inquietudes y construir alternativas que favorezcan el crecimiento económico y la generación de empleos.