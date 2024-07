El gobierno estatal publicó el Acuerdo de Coordinación del programa IMSS-Bienestar suscrito con el gobierno federal al inicio del año, para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población sin derechohabiencia para el 2024 en instancias de primero, segundo y tercer nivel de atención.

El documento firmado por la gobernadora Tere Jiménez y el Director General del IMSS-Bienestar, Alejandro Antonio Calderón Alipi, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de este lunes y detalla una inversión estatal y federal conjunta en materia de salud por más de 688 millones de pesos.

El Acuerdo refiere que el gobierno del estado hará una aportación solidaria de 261 millones 318 mil 854 pesos, mientras que el gobierno federal transferirá 426 millones 771 mil pesos.

El clausulado del acuerdo de coordinación establece que el IMSS-Bienestar retendrá los recursos para adquisición, distribución y demás costos asociados a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos, material de curación y los entregará en especie, en el caso de compras multianuales efectuadas con cargo a recursos del ejercicio fiscal 2024.

Esto no implica que el gobierno estatal no pueda realizar compras adicionales con recursos propios en caso de que así lo considere la Secretaría de Salud Estatal.

La Coordinación de Abasto de IMSS-Bienestar podrá autorizar la liberación de recursos líquidos correspondientes a la retención en especie, al Gobierno del Estado para que este los adquiera, sujetándose a las disposiciones de la Ley General de Salud.

Queda bajo responsabilidad de la autoridad estatal adquirir claves no acordadas para ser entregadas en especie por el IMSS-Bienestar, o volúmenes adicionales a los requerimientos pactados con el programa para su entrega en especie.

El acuerdo contempla que las aportaciones líquidas hasta en un 50%, podrán ser utilizadas para el pago de salarios de personal médico, que esté previamente autorizado por IMSS-Bienestar.