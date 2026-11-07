Ante el rechazo del Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA) al incremento del Impuesto sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3% para 2027, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con cámaras empresariales y el Consejo Coordinador Empresarial.

Explicó que el encuentro permitirá aclarar las inquietudes del sector productivo, con la participación de las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Económico. Defendió el ajuste fiscal como una medida necesaria para sostener el presupuesto estatal y llamó a “amarrarse el cinturón”.

Argumentó que la propuesta responde a la reducción de recursos federales y a la necesidad de mantener inversiones en seguridad, salud, educación y movilidad.

Asimismo, señaló que se contempla destinar recursos a créditos para empresarios interesados en ampliar instalaciones, adquirir maquinaria y equipamiento o recibir capacitación, además de ejecutar obras de pavimentación en Ciudad Industrial.

Arámbula López adelantó que también habrá mesas de trabajo con legisladores y representantes empresariales para analizar la propuesta, cuya aprobación corresponde ahora al Congreso del Estado.

En otro asunto, se refirió a la convocatoria de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) para cerrar módulos de credencialización el próximo lunes, como protesta por sus condiciones laborales.

Consideró necesario establecer comunicación con el personal y la representación local del organismo para atender las inconformidades y evitar afectaciones a sus actividades durante el próximo proceso electoral.

Finalmente, sostuvo que Aguascalientes mantiene condiciones de tranquilidad y seguridad para celebrar elecciones con apego a la legalidad. Confió en que el estado pueda desarrollar una jornada electoral ordenada, con respeto a los derechos ciudadanos y sin contratiempos mayores.