Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Chilpancingo, Méxic: El grupo criminal «Los Ardillos», que dirigen los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, opera desde hace 20 años en 16 municipios de la región centro de Guerrero y sus fuentes de financiamiento son la siembra de la droga y las extorsiones.

La red que ha tejido esta agrupación alcanza a Alcaldes y Alcaldesas, a quienes imponen en los cargos en localidades como Tixtla, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, entre otras.

«Los Ardillos» actúan impunemente, a pesar de que el Ejército y la Guardia Nacional instalaron desde 2022 una base mixta en el gimnasio de Quechultenango, donde esta agrupación tiene su centro de operaciones.

Ahí se registró el ataque a militares y policías el pasado jueves, con un saldo de 25 heridos, incluido un Coronel con lesiones de machete en la mano; hasta el momento, no hay un solo detenido ni por la agresión ni por la retención de 29 uniformados.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, aseguró que el episodio duró solo una hora, a pesar de que los militares y los policías estatales fueron retenidos durante al menos seis.

El General admitió que los elementos fueron rodeados por entre 60 y 80 personas en Quechultenango, mientras que otro contingente que se trasladó desde Mochitlán para apoyar a los primeros también fue rodeado y provocó una confrontación.

Un Coronel sufrió un machetazo en una mano en dicho enfrentamiento con pobladores, mientras un sargento y un soldado fueron golpeados; del lado de los agresores, 22 resultaron con heridas.

En dos ocasiones en 2022, decenas de pobladores azuzados por «Los Ardillos» también impusieron su ley y retuvieron varias horas a militares y elementos de la Guardia Nacional, por lo que se requirió que mandos militares negociaran su liberación mediante la firma de una minuta de acuerdos.

En octubre de 2024, este grupo criminal secuestró y decapitó al Alcalde perredista de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien tenía seis días de haber tomado posesión del cargo.