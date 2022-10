Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- En la Tierra Caliente de Guerrero, integrada por 9 municipios, el crimen organizado secuestra, embosca, trafica droga, cobra cuotas, controla precios, impone y mata a políticos, corre al Ejército, desplaza a pobladores y también los masacra, como ocurrió el miércoles en San Miguel Totolapan, donde 20 personas fueron ejecutadas, entre ellas el Alcalde perredista Conrado Mendoza.

La zona, integrada también por los municipios de Arcelia, Ajuchitlán, Coyuca, Cutzamala, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro, es disputada por el Cártel Jalisco, la Familia Michoacana y «Los Tequileros», quienes se atribuyeron la masacre.

El crimen impera como si no existieran en la región las bases militares de Altamirano y Teloloapan, las policías locales y estatales, o los patrullajes que presume la Guardia Nacional. De hecho, hace dos días las fuerzas federales llegaron a Totolapan cuatro horas después de la irrupción del grupo armado, por un bloqueo de transportistas.

«Los desplazados se fueron a vivir a distintas ciudades porque no se sabe cuando se registrará una balacera», externó una pobladora.

En un video en redes, José Alfredo Hurtado Olascoaga, «El Fresa», presunto líder de la Familia Michoacana en la región, acusó que el ataque en Totolapan iba dirigido contra él.

«Salgo de mi casa porque acordamos reunión con el Presidente, su papá, el grupo de la paz (…) creía que era falso, que la gente (Los Tequileros) no estaba ahí», dijo.