Ante aproximadamente mil personas que se dieron cita en un campo de futbol en la colonia La Soledad, al poniente de esta ciudad, Arturo Ávila Anaya inició su campaña en busca de la alcaldía de esta Capital, “es el inicio de un tiempo nuevo para todos, se escribe la primera página de una nueva historial, del nuevo Aguascalientes”, expresó al asegurar que será una campaña de mucho trabajo en busca del triunfo para “sin excusas” alcanzar las metas por un mejor municipio.

Los asistentes de todas las edades ondearon las banderas de los partidos que forman la coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” -Morena, PT y Panal-, ante ellos, recalcó que no se dará ni un paso atrás, porque la meta es llegar a gobernar el municipio “sin excusas”.

Es tiempo de no sólo prometer mejores oportunidades, sino ponerlas al alcance de los ciudadanos, pero para ello se requiere de un buen gobierno “y qué creen, ese buen gobierno pronto va a llegar”.

Llegó el momento de transformar a Aguascalientes, resaltó, y para ello se requiere de hombres y mujeres dispuestos a trabajar por un mejor futuro, “veo la gran esperanza para entre todos, fincar un mejor futuro, para tener una mejor ciudad”.

Aseguró ser una persona soñadora, como muchos aguascalentenses que quieren transformar la forma de vivir, “queremos un cambio importante, que no nos mientan en la cara y que no nos digan que estamos bien”.

Fue un evento apegado al protocolo sanitario, en el que los asistentes en su mayoría se mantuvieron en su silla, con el acomodo de la sana distancia, sin embargo, el ambiente festivo no quedó atrás, de ahí que además de música y convivencia, el acto terminó con juegos pirotécnicos que fueron la sensación de los presentes. En tanto, Arturo Ávila insistió que “aquí lo que han sobrado son las mentiras y los pretextos; hoy necesitamos transformarlo y entregarnos sin excusas”.