José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los soldados de la Guardia Nacional desplegados en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, para contener la migración irregular en México, se parecen a Pancho Villa, pues no guardan la corrección política.

El aspirante republicano a la Casa Blanca aseguró que, a diferencia de los soldados estadounidenses, a los que se les exige guardar compostura excesiva, los soldados de la Guardia Nacional mexicana son «políticamente incorrectos», pues, sugirió, no tienen problema en desplegar rudeza tal como lo hacía Villa, fallecido hace unos 100 años.

«¿Recuerdan cuando decían que México no pagó (la construcción) del muro (fronterizo)?», dijo Trump durante un evento en New Hampshire en referencia a la promesa de su primera campaña a la Presidencia en 2016, cuando aseguró que obligaría a México a pagar la construcción del muro fronterizo.

«México nos dio 28 mil soldados gratis. Eso es mucho más que un poco (de dinero) para el muro. Como Pancho Villa con su balas (cruzadas sobre el pecho). Como Pancho Villa, estos soldados (mexicanos) tampoco son políticamente correctos. Los nuestros tienen que ser políticamente correctos. Si un soldado nuestro le habla a una persona un poco rudo, lo encarcelan por el resto de su vida».

Para los estadounidenses, Villa permanece en la cultura popular derivado del ataque que realizó en marzo de 1916 a la ciudad de Columbus, en Nuevo México, luego de que las tropas estadounidenses lanzaron la llamada «expedición punitiva» en territorio mexicano.

Tal como lo ha venido haciendo en la actual campaña por la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024, Trump contó una vez más la forma en que forzó a López Obrador a desplegar fuertes medidas de control migratorio luego de amenazar con colocar aranceles a las importaciones mexicanas.

«Yo le dije al Presidente (López Obrador): ‘Hay mucha gente cruzando desde México. Los cárteles (de las drogas) están trayendo gente realmente mala. Tienes que darnos soldados», dijo el ex Mandatario en su discurso.