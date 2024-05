Con motivo del Día de la Madre, este 10 de mayo, exploramos la experiencia de Gloria Hernández Lujano, madre de dos hijos, uno de ellos, Ángel, de 10 años, quien tiene Síndrome de Down. Gloria compartió sus reflexiones sobre el significado de ser madre de un niño con discapacidad y los desafíos y alegrías que ha encontrado en este camino.

«Para mí ha sido un reto», confiesa Gloria al recordar el momento en que Ángel llegó a su vida. «Cuando nació mi niño Ángel, no me di cuenta hasta que los doctores lo detectaron. O sea, todo fue en el momento del alumbramiento; fue entonces cuando nos dimos cuenta. Me quedé en shock porque no lo esperaba».

El impacto inicial y las preguntas sin respuesta se vieron rápidamente eclipsados por el amor y la determinación de Gloria y su familia. «Lo que más pensaba era ¿qué voy a hacer con mi niño? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo está de salud? Pero gracias a Dios, es un niño muy sano», explica con gratitud.

Desde entonces, la dedicación de Gloria hacia el bienestar y desarrollo de Ángel ha sido inquebrantable. «Cuando era bebé, siempre lo estuvimos llevando a sus terapias y hasta la fecha, él asiste a una escuela para discapacitados que le ha ayudado muchísimo en su desarrollo».

A pesar de los desafíos, Gloria reconoce el progreso de Ángel y su deseo de ver más inclusión para niños como él. «Quiero que haya más inclusión, sobre todo para ellos, porque casi no hay, más fuentes de trabajo y que pueda ser independiente ya siendo adulto».

Como madre, Gloria se aferra a la esperanza y trabaja incansablemente para darle a Ángel las herramientas necesarias para prosperar en la vida. «Por eso le estamos dando las bases para que sea una persona independiente y para que en el futuro no batalle. Como madre, me siento muy orgullosa; amo a mi familia”.

En esta celebración del Día de la Madre, Gloria Hernández Lujano personifica la fortaleza, el amor incondicional y la esperanza que define el papel de ser madre de un niño con discapacidad. Su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de la inclusión, el apoyo y el amor en la crianza de todos los hijos, sin importar sus diferencias.