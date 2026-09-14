José Manuel “N” fue vinculado a proceso por lesiones y daño en las cosas, ambos delitos en su modalidad culposa, luego de un choque ocurrido en noviembre de 2025 en el que estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre, cuando el imputado presuntamente conducía un Nissan Versa por avenida Rodolfo Landeros.

Al llegar al cruce con la calle María Luisa Mier habría efectuado una vuelta a la izquierda sin tomar las debidas precauciones y cortó la circulación a una motocicleta en la que viajaban una mujer y un hombre.

El impacto provocó que los ocupantes de la motocicleta cayeran al pavimento. Una de las víctimas sufrió lesiones, mientras que la unidad presentó daños materiales.

Los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público fueron presentados ante la Juez de Control, quien consideró que existían elementos suficientes para que José Manuel “N” enfrentara un proceso penal por lesiones culposas y daño en las cosas culposo.

La autoridad judicial fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán continuar con las diligencias del caso.