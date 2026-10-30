Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Con más de cuatro décadas de trayectoria, Amanda Miguel mantiene su vigencia musical con la gira internacional Él Me Mintió, que llegará a Guadalajara el próximo 28 de noviembre, con una presentación en el Auditorio Metropolitano.

La cantante argentina destacó que el tema, lanzado en 1981, continúa conquistando a distintas generaciones gracias a su contenido emocional y a las experiencias personales que inspiraron su interpretación.

“Soy una mujer que siempre ha cantado las cosas que ha vivido; son experiencias reales con las que se identifica la gente”, expresó.

Durante el espectáculo interpretará éxitos como “Así No Te Amará Jamás”, “Castillo”, “Como Un Títere” y “Hagamos Un Trato”, canciones que han acompañado su trayectoria artística.

Recientemente, Amanda Miguel grabó “Me Haces Bien”, de Jorge Drexler, junto a su nieto Lucca, de cuatro años. La colaboración surgió después de escucharlo cantar durante un trayecto a la escuela, experiencia que motivó a la artista a compartir el estudio con él.

La gira también incluye un homenaje a Diego Verdaguer, su compañero de vida durante más de cuatro décadas. En una sección especial, Amanda toca el piano e interpreta canciones del fallecido cantante, entre ellas “Volveré”, cuya preparación le resultó especialmente emotiva.

“Me volvía un mar de lágrimas”, recordó sobre los ensayos.

El concierto se realizará el sábado 28 de noviembre, a las 21:00 horas. Los boletos cuestan entre 400 y 2 mil 800 pesos y están disponibles en las taquillas del recinto y Ticketmaster.