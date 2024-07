A casi cinco años de su desaparición, no se tienen pistas de dos aguascalentenses que fueron secuestrados en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, a donde se trasladaron por cuestiones de trabajo.

Las investigaciones que realizó la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se encuentran prácticamente “congeladas” y eso no ha permitido avanzar en la localización de los dos hermanos originarios de Aguascalientes.

Se trata de Gilberto Alejandro López Reyna, quien contaba con 42 años y Jaime López Reyna, de 44 años.

Ambos desaparecieron el día 5 de septiembre del 2019, cuando salieron de su domicilio para trasladarse a trabajar en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco y desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía General de Aguascalientes inició la carpeta de investigación AGS/22512/09-19 por la desaparición de los dos hermanos, pero debido a que los hechos ocurrieron en el estado de Jalisco, no se pudo avanzar en las investigaciones,

Mientras tanto, la FEDP de la Fiscalía General de Jalisco, realizó una exhaustiva investigación en la que se determinó que presuntamente, los hermanos Jaime López Reyna y Gilberto Alejandro López Reyna, fueron víctimas de un “levantón” masivo de varios trabajadores, registrado en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, pero no se volvió a tener mayores avances en las pesquisas.