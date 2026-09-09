Con el proyecto ejecutivo concluido, el Gobierno del Estado alista la construcción de un distribuidor vial en la salida a México. Esta infraestructura estratégica requerirá una inversión total de 1,500 millones de pesos y estará destinada a reconfigurar la movilidad en el acceso sur de la capital, así como a evitar que el tránsito pesado sature las vialidades interiores.

César Enrique Peralta Plancarte, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Estado, detalló que la obra articulará el flujo vehicular entre la carretera federal 45 Sur, las avenidas José María Chávez y Mahatma Gandhi, así como el Tercer Anillo.

La propuesta técnica contempla pasos inferiores para garantizar un desplazamiento continuo en sentido oriente-poniente, además de la elevación del Tercer Anillo, con el propósito de eliminar los cruces a nivel y facilitar las salidas de la mancha urbana.

Debido a que la obra será financiada en su totalidad con recursos estatales y ante la disponibilidad limitada de fondos, la SOP planea ejecutarla por etapas.

Peralta Plancarte aclaró que para el presente ejercicio no se cuenta con presupuesto programado, por lo que las autoridades gestionan la suficiencia presupuestal necesaria para iniciar una primera etapa, estimada en 1,000 millones de pesos.

La obra forma parte de un plan integral de movilidad orientado a priorizar la seguridad vial y mejorar la fluidez del transporte de carga en los accesos carreteros de la entidad.