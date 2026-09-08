La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado mantiene gestiones ante el ISSSTE para ampliar la atención médica en Aguascalientes, mediante la construcción de un hospital en Rincón de Romos y la incorporación de especialistas en los municipios.

Normando López Meixueiro, secretario general de la FSTSE, informó que existe comunicación con autoridades del instituto para impulsar los proyectos y responder a las necesidades de los trabajadores federales.

Explicó que el nuevo hospital deberá contar con especialistas y áreas médicas que permitan atender casos que requieren el traslado de pacientes a la capital. El proyecto fue entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Aguascalientes.

Las autoridades han señalado que la propuesta podría avanzar durante el próximo año, aunque todavía no existe una fecha definida. El sindicato dará seguimiento al planteamiento durante la integración del presupuesto, proceso previsto para octubre y noviembre.

La organización también promueve la instalación de un consultorio del ISSSTE en las oficinas del INEGI, con el objetivo de acercar los servicios y reducir la demanda en el hospital general.

Actualmente se revisan espacios y horarios. El INEGI cuenta con alrededor de 8 mil trabajadores, cifra que aumenta hasta 12 mil durante los censos.