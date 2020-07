Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Armando Guadiana se convirtió en gestor de carboníferas y, aunque aseguró que sus empresas no serán beneficiadas de las ventas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), admitió que impulsó la política de compra de ese insumo por parte de la empresa productiva.

El legislador de Morena celebró el anuncio de la CFE de comprar 2 millones de toneladas de carbón a 75 productores en la región carbonífera de Coahuila, en la cual él tiene presencia.

Recordó que él mismo abogó ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante Manuel Bartlett, director de la CFE, por la adquisición de carbón para impulsar la reactivación de la región carbonífera.

“El anuncio de la CFE es el espíritu de lo que se le comentó al Presidente, al menos lo que yo le comenté: que se hiciera una repartición de lo que fueran a dar, primero a los más pequeños y luego los medianos. Se le pidió al Presidente y más justa no puede ser la repartición”, comentó en entrevista.

– ¿Usted llegó a interceder para que la CFE comprara carbón?- se le preguntó

– ¡Claro! Pues yo estuve siempre empujando sobre eso, y todo mundo sí estuvimos empujando en el tema, pero al final de cuentas hicieron caso y se le está haciendo justicia, primero, a los más pequeños y luego a los medianos. Evidentemente, nosotros no nos beneficiamos de esto porque nosotros somos un poquito medianitos- respondió.

Remarcó que desde febrero de 2016 las empresas de las que es de socio no han vendido un kilo de carbón a la CFE.

Según aclaró, la intervención que tuvo ante el Presidente fue para ayudar a la reactivación de la región carbonífera.

