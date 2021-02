Gertz, Gertz, ¿estás ahí?

Jesús Eduardo Martín Jáuregui

N.B. Las chiquísculas son intencionales, son pequeñitos.

(150 MILLONES DE VACUNAS.- El presidente anunció que México ya compró vacunas suficientes para todos los mexicanos. El secretario de hacienda precisó que se tratan de 150 millones de tratamientos, lo que comprende en su caso las dos dosis. Lo que no queda claro es por qué si somos 130 millones los mexicanos y no se va a aplicar a los menores, se compren casi 40 millones en demasía. Como quiera que sea nos encontramos a 10 de febrero y solo se han aplicado las primeras dosis, más o menos al .5% de la población. De lengua me echo un taco y de vacuna, otro.)

La balacera, secuestro y asesinatos en la zona conurbada de Guadalajara y el hallazgo de los cuerpos de 19 personas calcinadas en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, son los dos más recientes graves hechos delictivos atribuibles sin duda a la delincuencia organizada y por lo mismo competencia de las autoridades ministeriales y policiacas federales, en los que, como normalmente sucede, el fiscal general de la República guarda prudente pero ominoso silencio, la secretaria improvisada de seguridad pública recalca la marginal reducción de la violencia en relación a principios del año antepasado y el predictador lo atribuirá al cochinero que le dejaron.

Alejandro Gertz Manero es el fiscal general de la República con un vasto y variado currículum que va desde ser Secretario del Instituto de Antropología hasta Coordinador de la Campaña contra el Narcotráfico, presidente del CENEVAL hasta Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural, en todas ellas, a juzgar por los resultados, con escaso éxito, pero con amplia fama. Es de los casos, no raros por ciertos, en que la fama supera con mucho a las acciones y logros. Colaborador con Genaro García Luna, cruzó el pantano sin mancharse a juicio del predictador, aunque se ha caracterizado con un aparente carácter fuerte y en su habilidad y disponibilidad para sacar las castañas del fuego para su jefe en turno.

En teoría su puesto actual: fiscal general, es autónomo, pero ya se sabe que como dice el Himno Nacional: “…por el dedo de Dios se escribió…”, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.

El Ministerio Público en términos del Mamotreto Político de los E.U.M. conocido también como Constitución, es el responsable de la investigación de los delitos y la Fiscalía General que lo encabeza es responsable del Plan Persecutor. Con pésima técnica jurídica el artículo 102 inciso A del Mamotreto dice: “…se organizará (sic) en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”, confundiendo creación con organización. Como quiera que sea, lo que el constituyente quiso decir es que la Fiscalía General de la República es un órgano constitucional autónomo, que ejerce las funciones de Ministerio Público.

El fiscal general ha desempeñado su función la mayor parte del tiempo en penumbra, lo que estratégicamente puede ser bueno para su actividad. Más vale que la gente no volteé mucho a verlo, especialmente en tiempos en que las cosas no andan nada bien. Es explicable que no se quiera tener un rol protagónico, lo que no es explicable es que no tome conocimiento de hechos que son claramente de su competencia y que, para sorpresa de los que tienen conocimientos al menos mínimos de la legislación penal, se haya hecho de la vista gorda, dejando pasar las bolas de fuego e instando a que las atrapen las procuradurías estatales, que prima facie no les correspondería.

Grosso modo la delincuencia organizada, el narcotráfico, la migración ilegal, el tráfico de armas, el uso de las armas exclusivas del ejército y los hechos de sangre perpetrados con ellas, los ataques a los grupos militares o paramilitares y otras de naturaleza similar e igualmente graves, son competencia de la Fiscalía General.

No se si sorprendió a muchos, a mi sí, los aspavientos del fiscal Gertz cuando trató el caso del señor Salvador Cienfuegos, a quien luego de completar su causa de canonización defendió a capa y espada contra los abogados del diablo o diablos de abogados de la justicia de los EE.UU., anunció públicamente en varios medios de comunicación que los llevaría a las cortes internacionales y que pagarían por su osadía. Luego de los exabruptos un ominoso silencio ha tendido su manto sobre sus irresponsables palabras que estarán destinadas al archivo perpetuo a menos que el señor Biden las conserve presentes y obre en consecuencia.

El predictador anunció en el mes de diciembre haber concretado con la empresa Pfizer la compra de veintitantos millones de dosis de su vacuna contra el SARS2, después dijo que le habían pedido organismos internacionales que declinara su derecho en favor de países mas pobres, algo extraño, luego se habló de incumplimiento de Pfizer. Un incumplimiento de esa naturaleza, que compromete la vida de cientos de miles de mexicanos ¿No debería ser objeto de la atención de la Fiscalía General de la República? Si no hay incumplimiento ¿No debería ser objeto de su atención el engaño al pueblo de México? Para eso es su autonomía. La instrucción de clasificar la información sobre los contratos de adquisición de las vacunas durante cinco años, ¿no significa la ocultación de información que podría acreditar la comisión de ilícitos?

En fin tenemos un fiscal general que habla cuando debería callar y calla cuando debería hablar y actuar.

Gertz, Gertz, ¿estás ahí?

(REDES SOCIALES VS. ENERGÍAS LIMPIAS.- Solía decir Felipe Martínez Rizo que los asuntos se discuten en razón inversa a su importancia, habría que tomar en cuenta también su complejidad. Si en México existen once millones de usuarios de Facebook, hay once millones de opinadores en cuanto a su regulación, lo que dicho sea de paso está en chino por muchas y variadas razones. El presidente envió una iniciativa preferente al Congreso para modificar el régimen de la CFE y con ello la producción de energías limpias dando un salto pa’tras de alrededor de 50 años según especialistas. Mientras el líder del Senado anuncia una posible iniciativa para regular redes sociales. La atención se centra en las redes y no en lo urgente e importante: la regulación de la energía. Otra cortina de humo.)

