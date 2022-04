José Luis Marroquín Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tiene nuevas imágenes de video en las que se aprecia caminando a la joven Debanhi Escobar, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril, informó ayer la madre de la víctima, Dolores Bazaldúa.

En medio de las labores de búsqueda de Debanhi, indicó que la Fiscalía está revisando grabaciones que fueron proporcionadas por empresas que se encuentran justo donde la joven de 18 años de edad fue fotografiada por última vez.

Según testimonios, la joven fue dejada por un taxista en la madrugada en la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, luego de acudir a una reunión.

La última fotografía que le tomó el mismo chofer a la orilla de la carretera fue viralizada para su búsqueda y catalizó el enojo social.

«Ya hay un avance, se están analizando los videos de las empresas que estaban cerca, los están analizando ahorita, pero ya de perdido tenemos una pista donde la vimos», detalló la madre de Debanhi.

«Esperemos no se la hayan llevado, no les puedo decir mucho porque los están analizando (los registros), pero ya de perdido sabemos que en ese video logramos verla caminar un poco, se para y hasta ahí (se ve)».

Con esta nueva evidencia, familiares, elementos de Fuerza Civil y voluntarios apoyados con perros, concentraron ayer la búsqueda frente a un terreno baldío que se encuentra frente al Motel Nueva Castilla, en Escobedo.

Mientras se realizaba la búsqueda, otras personas entregaron volantes con la imagen de Debanhi en uno de los semáforos que está en la Carretera a Laredo, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mario Escobar, padre de Debanhi, indicó que estuvo cerca de una empresa donde la joven fue captada con las cámaras.

«Ya hay avances», indicó, «ya tenemos algo, de verla en una empresa cercana de donde está la última foto y se está analizando».

Familiares indicaron que una semana antes a Debanhi le robaron el celular en el festival Pa’l Norte y el día de su desaparición usaba otro más económico y de mayor alcance para ser detectado.

Los padres de la estudiante de Leyes sostuvieron entre viernes y sábado una reunión de casi 12 horas con personal de la Fiscalía estatal, en la que les mostraron las grabaciones y recibieron información que daría indicios de su posible localización.

«Mi esposa y yo tenemos mucha fe con la información que sacamos (viernes) y ya son ocho días, ya es un gran Viacrucis, pero seguimos en pie de lucha, no vamos a descansar para encontrar a nuestra hija», expresó el sábado Mario Escobar.

«Todos los videos que ya se terminaron por desahogar por parte de la Fiscalía nos los enseñaron, se descartaron los que no tienen nada qué ver, pero sí nos enseñaron muchos videos donde sí hay indicios de poder encontrar el paradero de Debanhi».

Familiares, amigos y voluntarios mantienen labores de búsqueda de la joven, una de las víctimas de una ola de desapariciones en Nuevo León que han generado crecientes reclamos a las autoridades.

