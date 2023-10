En la colaboración anterior, comentamos las proyecciones de los diversos indicadores económicos sobre los que el Gobierno Federal considera cerrar el último año de su administración. Como era de esperarse, ciertos gastos clientelares, así como un impulso a las obras prioritarias de este sexenio, sufrieron ajustes considerables al alza. Algunos otros rubros, desgraciadamente salud, educación y seguridad, no corrieron con la misma suerte. Indaguemos.

El gasto que predestinará el gobierno federal al pago de pensiones, programas sociales y jubilaciones laborales, representará un 23 por ciento del presupuesto para el próximo año, equivalente al 5 por ciento del PIB. La cantidad de 1.99 billones de pesos representa la más alta en la historia de nuestro país. Prácticamente un billón más de la cantidad asignada en el primer año de este gobierno.

En 2018, percibimos cómo varios programas sociales comenzaron teniendo recursos y con el paso de los años, éstos fueron desvaneciéndose. No así en algunos otros. Para el próximo año, de los 15 programas prioritarios que tiene contemplado el gobierno, el 63 por ciento se destinará a las pensiones de adultos mayores. Esto derivado del posible aumento de 6 mil pesos bimestrales el próximo año, lo que significará un incremento de 25 por ciento respecto al año en curso.

De nuevo, si bien no se está en contra de dicho apoyo a las personas mayores, el continuar acrecentando estas aportaciones, ponen en entredicho la rentabilidad de las finanzas públicas del país. Esto ya que la finalidad del aumento está relacionada con temas clientelares, dejando a un lado las posibles externalidades positivas que pudieran generarse. Algo relativamente común en año de elecciones.

Algo parecido pasa con las llamadas obras prioritarias de este gobierno. El Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, además de que aun costando más del doble de lo presupuestado, continúan sin generar ni un sólo peso para el gobierno. No sólo son obras caras, sino que se irán en blanco todo el sexenio, costando el doble y produciendo prácticamente nada. Desgraciadamente los caprichosos de un mandatario, serán pagados por todos los mexicanos.

Tan sólo para este año, el Tren Maya se llevará 120 mil millones de pesos, en vías de lograr terminarlo, algo que tampoco es cien por ciento seguro que suceda. El sobrecosto de la obra ya sobrepasa 200 por ciento. Sí, 208%.

En cuanto a la deuda se refiere, si bien es cierto que aún estamos en niveles manejables, el espacio fiscal comienza a reducirse. Para el siguiente año, 19 de cada 100 pesos del presupuesto vendrán de financiamiento, en comparativa con los 14 pesos de cada 100 en 2022.

Sumado a esto y de la mano con lo previamente mencionado, estos recursos no se están invirtiendo en infraestructura, sino que los estamos usando para pagar gasto corriente que no va a tener los retornos esperados y si por alguna razón no crecemos como estamos esperando – y como suele pasar -, el lastre del pago de la misma será del doble de lo habitual.

Si bien se cuentan con finanzas públicas sostenibles y se ha corrido con una disciplina fiscal significativa, la falta de visión para invertir y buscar rendimiento que ayuden a todo el país, es uno de los pecados más grandes del gobierno saliente.

OVERTIME

Hace unos días, se concretó una gran noticia para el deporte estatal, así como nacional. El hidrocálido Rodrigo Franco conquistó el primer lugar en el Worlds Master Functional Fitness 2023 dentro de la categoría de 35 a 39 años, celebrado en la ciudad de Vancouver, Canadá. Con una diferencia de más de 60 puntos sobre su mas cercano competidor, Rodrigo logró poner el nombre de Aguascalientes en la escala mundial. Como bien lo dijo el escritor inglés Samuel Johnson: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia”. ¡Felicidades Rodrigo!

