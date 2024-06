Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Advierten especialistas sobrerrepresentación

Ex consejeros, especialistas y representantes de Oposición ante el INE advirtieron que Morena, PVEM y PT podrían quedar sobrerrepresentados en la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura.

El ex consejero Ciro Murayama acusó que la coalaición oficialista quiere una representación en el Congreso que la ciudadanía no les dio en las urnas.

«Morena y aliados obtuvieron 54 por ciento de votos para la Cámara de Diputados, pero la Secretaría de Gobernación dijo que tendrán 73 por ciento de la Cámara, con 365 diputados.

«El artículo 54 de la Constitución dice que el límite de sobrerrepresentación es de 8 por ciento; pretenden una sobrerrepresentación de 19, más del doble de lo que permite la Constitución», alertó Murayama.

De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, ningún partido podrá contar con más de 300 diputados de mayoría y de representación, pero en este caso, advirtieron, Morena, PT y PVEM quedarán sobrerrepresentados al ir en coalición.

Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, destacó que la asignación proporcional es para dar espacios a las minorías, no para sobrerrepresentar a las mayorías.

«Hay tres partidos que habiendo obtenido una votación mayor a otros partidos de la coalición triunfadora van a tener una representación mucho menor. Y eso lo advirtieron ya los mercados, una distorsión en el sistema de representación y hubo una repercusión en la Bolsa Mexicana y en la valoración del peso», destacó el diputado tricolor.

El especialista electoral Jorge Alcocer cuestionó las proyecciones hechas por la Segob. «Le están dando un premio de 8 por ciento al Verde y un 8 por ciento al PT, no sabiendo distinguir lo que es un tope de lo que es un premio», alertó.