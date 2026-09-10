El Gobierno federal proyecta ejercer en Aguascalientes 57 mil 215.6 millones de pesos de gasto programable durante 2027, monto que representa un incremento real de 7.2% respecto de los 51 mil 692 millones de pesos aprobados para la entidad en 2026.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el crecimiento previsto para Aguascalientes es superior al aumento real de 1.5% planteado para el gasto programable nacional. Además, la participación de la entidad pasaría de 0.7% a 0.8% del gasto programable total. El incremento equivale a 5 mil 523.6 millones de pesos adicionales en términos nominales respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Entre los proyectos de inversión identificados expresamente para la entidad destaca la construcción de la Clínica de Atención Médica con Servicios Ampliados (CAMESA) 8, en Rincón de Romos, para la cual se contempla una inversión de 131 millones 621 mil 91 pesos.

Otra de las inversiones destinadas directamente a Aguascalientes es la tecnificación del Distrito de Riego 001 Pabellón, con una asignación de 75 millones de pesos provenientes de recursos fiscales.

El PPEF también contempla obras que incluyen a Aguascalientes junto con otras entidades. Entre ellas se encuentra el proyecto de distribución eléctrica denominado “1821 Divisiones de Distribución”, con un monto total de 31 millones 786 mil 408 pesos, que comprende diversas zonas del país, incluida Aguascalientes.

Asimismo, aparece el proyecto “Valle de Aguascalientes Bco. 1”, destinado a atender el incremento en la demanda de los usuarios de las redes generales de distribución eléctrica. La ficha registra una asignación de un millón 463 mil 731 pesos y señala que se trata de un proyecto a cargo de CFE Transmisión y CFE Distribución que involucra a varias entidades.

Cabe señalar que el PPEF 2027 aún es un proyecto sujeto al proceso de análisis y aprobación de la Cámara de Diputados, por lo que las cifras podrían modificarse durante la discusión presupuestaria.