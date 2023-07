Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el huachicol sigue incontenible, Pemex Logística adjudicó directamente un contrato de 440 millones de pesos para renovar el Sistema de Obtención de Información, Control y Supervisión a Distancia (SCADA, por sus siglas en inglés) que ha utilizado desde hace más de dos décadas para detectar fallas en la integridad de sus ductos.

La empresa Aveva Software Canadá, asociada con la mexicana Epsilon Net, ganó el 4 de julio el contrato para «la configuración, suministro, instalación, puesta en operación y pruebas de un sistema que incluye hardware, software, servicios y aplicaciones que cumplan con la funcionalidad requerida del sistema SCADA», para monitoreo en todos los ductos controlados por Pemex Logística.

El escueto aviso de la empresa estatal no menciona el tiempo de duración del servicio ni otros detalles.

El software es el mismo que Pemex ha utilizado desde 1997, cuando era conocido como OASyS, y fue originalmente provisto por Telvent, que luego fue adquirida por Schneider Electric, a su vez aliada de Aveva en Canadá.

El sistema de ductos de Pemex Logística abarca un total de 17 mil 762 kilómetros, de los que casi la mitad son poliductos por los que pueden pasar distintos productos, mientras que 5 mil 216 kilómetros son oleoductos, mil 583 kilómetros son para gas LP, y también hay ductos destinados a químicos, petroquímicos, combustóleo y turbosina.

El sistema SCADA de Aveva, según la propia empresa, monitorea 1.6 millones de kilómetros de ductos en múltiples países, incluido el 60 por ciento de los gasoductos y oleductos en territorio de Estados Unidos.

Otro problema que debe detectar el SCADA, además de las tomas clandestinas -que tuvieron el segundo mayor registro de su historia en 2022- son las fugas por fracturas, mala soldadura, corrosión o sellado deficiente.

Apenas en abril pasado, la empresa Coimsur ganó en licitación un contrato de mil 263 millones de pesos para rehabilitar y mantener hasta el cierre de 2025 los sistemas de medición del área de Pemex Logística que distribuye y transporta hidrocarburos por ducto, para venta o almacenamiento.

Este servicio también incluye la señalización automática al SCADA desde dichos sistemas de medición, que se ubican en 18 centrales de almacenamiento, terminales, estaciones y oficinas de Pemex Logística.

Grupo REFORMA publicó en mayo que el desvío real diario de hidrocarburos producidos por Pemex fue de 24 mil 500 barriles, de acuerdo con reportes que no sólo toman en cuenta la información de SCADA, sino también de otros dos sistemas.

Este desvío no es sólo el huachicoleo o piquete de ductos, básicamente de gasolina y gas LP, sino también otras formas más sofisticadas de robo en distintos puntos de la cadena de producción, distribución y almacenamiento.