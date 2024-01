Yunuen Mora Agencia Reforma

La inseguridad en las carreteras, además de pérdidas de dinero para las empresas, también ha traído paros en líneas de producción.

Por ello, algunas compañías han tenido que contratar una unidad de seguridad privada blindada para que acompañen a los tráileres durante los trayectos, lo que cuesta de 15 mil a 20 mil pesos por unidad.

César Castro Rodríguez, coordinador de Industriales Jalisco, señaló que lo anterior implica un incremento en sus costos.

«Estamos contratando seguridad privada, incluso blindada, para mover todo lo de alto valor, sobre todo del aeropuerto (de Guadalajara) y del puerto de Manzanillo. Estamos pagando, a nivel flete, un incremento de 5 a 10 por ciento en el costo de la seguridad. Viene custodia, en este caso. Por ejemplo, desde Manzanillo cuesta entre 15 y 20 mil pesos por trailer», detalló.

Castro Rodríguez indicó que meses atrás tuvieron atracos costosos, como robo de chips, de los que cada tarima cuesta 4 a 5 millones de dólares, pero que, en ese caso, además frena la producción. Aunque también ha habido otros robos como de licores y de comestibles.

«Afortunadamente ahorita ya hay un equipo que llevamos en la mesa de seguridad donde está la Guardia Nacional, el Ejército y el Coordinador de Seguridad del Estado, hemos estado trabajando muy en conjunto, definitivamente, para incrementar las medidas de seguridad en el transporte», afirmó Castro Rodríguez.

Agregó que, por ejemplo, no contratan tráileres si no traen rastreo satelital.

De enero a noviembre de 2023 se abrieron 230 carpetas de investigación por robo a transportistas en Jalisco, 23 por ciento menos que las 300 del mismo lapso del 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, el 89.5 de los delitos que ocurren en la entidad no se denuncian ante las autoridades, de acuerdo con el Inegi.