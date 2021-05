Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el primer trimestre del 2021, la Secretaría de Salud gastó 26.4 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con el informe sobre Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

En el mismo periodo del año pasado, ejerció 36 mil 977 millones de pesos y, en 2021, el gasto fue de 28 mil 283 millones de pesos.

El economista Mario di Constanzo consideró inaudito que en medio de la pandemia de Covid-19, el sector salud esté gastando menos.

“Cómo es posible que si estamos viviendo la pandemia y sus secuelas, el gasto en salud en general se esté reduciendo en términos reales, cuando la lógica nos dice que debería estar aumentando porque la pandemia ha generado más gastos”, señaló.

Por otra parte, también en el primer trimestre del año, tanto el IMSS como el ISSSTE recibieron más recursos que en el mismo lapso del año pasado, pero no ejercieron todo lo programado.

El subejercicio del Seguro Social fue de 4 mil 950 millones de pesos y el del ISSSTE de 21 mil 842 millones de pesos, de acuerdo con el informe de Hacienda.

Para Di Constanzo esto significa que la actual Administración no está ejerciendo bien los recursos, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no habrá subejercicio.

Incluso, refirió que el problema de abasto de medicamentos, puede deberse a esta situación.

“Esto puede estarse reflejando en las múltiples quejas que hay por el abasto de medicamentos. Sigue habiendo una falta real de medicamentos, la cual se está extendiendo. Ya no son únicamente los niños con cáncer sino medicamentos para tratar otras enfermedades”, indicó.

“La infraestructura de los hospitales no es suficiente; entonces, ¿por qué está reducción?”.

El especialista en Cuenta Pública afirmó que ha sido evidente el desorden en el sector salud.

“No se tiene claro el papel que está jugando el Insabi. Nadie sabe cuál es su ejercicio presupuestario. Nadie sabe a ciencia cierta cómo maneja los recursos y en qué está gastando”, advirtió.

Di Constanzo consideró que es absurda la política de austeridad presupuestaria donde por cuidar unos centavos se descuiden los pesos.

En contraste, el especialista aseguró que el gasto de operación del Gobierno federal reportó un crecimiento.

“Estamos igual que antes. Si criticaban que el Gobierno de antes estaba mal, pues definitivamente esta Administración está gastando peor. Está gastando lo mismo que los gobiernos anteriores y mal porque no gasta en salud, que es a donde debería estar dirigiendo los recursos”, estimó.

Apenas en marzo, Grupo Reforma informó que en el primer bimestre del año, el Gobierno no ejerció 32 mil 502 millones de pesos que tenía programados para la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE.