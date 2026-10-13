La posible eliminación de los pagos en efectivo en las estaciones de servicio propuesto en la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que actualmente está en discusión en el Senado, generaría afectaciones económicas para despachadores, consumidores y empresarios gasolineros, quienes advierten sobre el aumento de las comisiones bancarias y el riesgo de mayor endeudamiento.

Empresarios señalaron que, en los últimos seis meses, las operaciones con tarjetas de crédito se duplicaron. Como ejemplo, mencionaron que un establecimiento que facturaba un millón de pesos mensuales mediante este medio de pago actualmente registra alrededor de dos millones. Indicaron que, en la zona norte de Aguascalientes, algunas gasolineras realizan hasta 98% de sus operaciones con tarjetas de crédito. Sin embargo, los empresarios advirtieron que las comisiones bancarias representan costos adicionales para los establecimientos y los usuarios.

Establecieron que una de sus principales preocupaciones es la posible disminución de las propinas que reciben los despachadores, ya que buena parte de estas gratificaciones se entrega en efectivo. Estimaron que alrededor de medio millón de trabajadores en México reciben diariamente entre 100 y 350 pesos por este concepto, recursos que destinan a sus gastos cotidianos y familiares.

Asimismo, alertaron sobre el riesgo de que aumente el endeudamiento de los consumidores obligados a pagar combustible con tarjetas de crédito. Según sus estimaciones, la cartera vencida relacionada con estos instrumentos podría pasar de 25 a 38% en unos meses. Los empresarios también señalaron que las comisiones bancarias por pagos con tarjeta de crédito pueden alcanzar 1.5% por transacción, lo que reduce los ingresos de las estaciones de servicio. Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades federales a considerar las repercusiones económicas y laborales de una eventual medida que elimine el efectivo, así como sus efectos en las familias de los despachadores y en los consumidores.