El sector gasolinero de Aguascalientes está preparado para avanzar hacia la digitalización de los pagos mediante tarjetas bancarias y otros mecanismos electrónicos; sin embargo, la transición deberá realizarse de manera paulatina para evitar que los consumidores que no cuentan con servicios bancarios enfrenten dificultades para adquirir combustible, señaló Alfredo López Muñoz, presidente de la Asociación de Gasolineros Unidos del Centro.

En el marco de la II Cumbre Empresarial del Sector Gasolinero 2026, el representante de Gasucen sostuvo que las estaciones de servicio afiliadas tienen disposición para incorporar estas modalidades de pago, aunque consideró necesario tomar en cuenta las condiciones económicas y financieras de la población. Subrayó que la modernización de los mecanismos de cobro no debe convertirse en una barrera para los usuarios que todavía no utilizan tarjetas bancarias o carecen de acceso a servicios financieros.

En ese sentido, consideró que la incorporación de los pagos electrónicos debe acompañarse de un proceso que permita a los consumidores familiarizarse con estas herramientas y, en su caso, acceder a servicios bancarios. López Muñoz planteó que el avance hacia las transacciones digitales debe considerar las condiciones de los distintos sectores de la población, de manera que la modernización de las estaciones de servicio no limite el acceso a un producto de consumo cotidiano.

Insistió en que los empresarios del ramo están en condiciones de adaptarse a los nuevos mecanismos de pago, pero señaló que el cambio debe instrumentarse gradualmente. La postura de la asociación busca conciliar la incorporación de herramientas digitales en las operaciones comerciales con la necesidad de mantener alternativas de pago para quienes todavía dependen del efectivo.