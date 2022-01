Luego del reflejo de los precios desproporcionados en los combustibles al inicio del presente año, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga lamentó la falta de compromiso del Gobierno Federal, quien no ha respondido a la promesa de cero gasolinazos.

El representante de los transportistas, Roberto Díaz Ruiz, recordó que en su momento el presidente aseguró no solamente congelar los precios por litro de gasolina, sino incluso bajarlos, situación que lamentablemente no ha sucedido.

Comentó que durante el año pasado, las variaciones de los precios de los hidrocarburos fueron constantes, hasta con más de dos pesos de diferencia entre unas zonas del país y otras. Lo anterior continúa afectando al gremio, que al ser consumidor en gran escala de los combustibles, los ajustes que se dan a diario por los precios del petróleo llegan a afectar su economía.

Díaz Ruiz precisó que sólo queda esperar a que el presente año sea mejor que el pasado en cuanto a costos de los hidrocarburos, de lo contrario la recuperación en el sector transportista que vienen buscando, sería más lenta, tomando en cuenta los estragos de la pandemia por COVID-19.

«Siempre estamos con la expectativa de que los precios internacionales del crudo no aumenten, de eso dependemos. La promesa de no encarecer los costos de las gasolinas fue creo aventurada al no depender solamente de la producción nacional. Esperemos que no se alcancen precios históricos y que la cuesta de enero no se alargue durante varios meses», concluyó.

