Los distribuidores que surten gas LP en Aguascalientes han entrando al quite en muchas empresas que se vieron afectadas con la baja en el suministro de gas natural para sus procesos, además de que surten sin afectación alguna a los usuarios domésticos.

De acuerdo a empresarios gaseros consultados por El Heraldo, de ninguna manera se han visto afectados por la crisis de energéticos que prevalece en el país ante la falta de gas natural. Afirman que por el contrario, ellos como distribuidores de gas LP en el Estado están coadyuvando con algunas empresas de la localidad, las cuales les han solicitado el apoyo para surtirles del combustible. “Como distribuidores de gas LP estamos vendiendo un poquito más. Creo que nosotros vamos a suplir las necesidades de la población y las extras que nos están saliendo porque estamos apoyando a los que usaban el gas natural”.

En ese sentido, afirman que como distribuidores de gas LP están tratando de ver cómo apoyan a dichas empresas, toda vez que muchas de ellas no tienen las instalaciones adecuadas para recibir dicho producto, ya que no cuentan con tanques para poder almacenarlo. “Esto es algo que toda empresa debe valorar de aquí en delante, previendo que pueda haber otra vez una alza de precios, de tener un tanque lleno de gas LP como una inversión si se le va el gas natural. Sólo hace un cambio a través de un clic y empieza a usar gas LP, tal y como ocurre con los vehículos que traen carburación”.

Destacan que contrario a lo que ocurre con el gas natural que se transporta por ductos, el gas LP se transporta por barco y otras vías, por lo cual no hay riesgo de sufrir desabasto de dicho combustible. “Nosotros tenemos nuestros programas de suministros con meses de anticipación, entonces no creemos tener problemas sobre todo en el invierno que siempre hay un poco más de demanda ya que la gente gasta un poco más en calentar comida y en el boiler, entonces la gente que tiene gas natural en su casa y que por algo no le llegara el chorro, ahí si estaría caramba”.