El consumo de gas natural en Aguascalientes se concentra en el sector industrial, mientras que su utilización en los hogares continúa siendo limitada, debido a que la introducción de este combustible en zonas habitacionales no logró consolidarse y numerosos usuarios optaron por mantener el suministro tradicional de gas LP.

Jorge Llamas Esparza, director de la Agencia de Energía del Estado, informó que actualmente todos los parques industriales cuentan con redes de distribución de gas natural, mientras que los nuevos desarrollos incorporan esta infraestructura desde su etapa de planeación.

Explicó que la dependencia realizó un levantamiento para conocer las condiciones de suministro en las zonas industriales y determinar las necesidades de los nuevos proyectos, de acuerdo con las características de las empresas que pretenden instalarse.

Los desarrolladores calculan la demanda de combustible y establecen contacto con las compañías distribuidoras, con el acompañamiento de la Agencia de Energía. Posteriormente, realizan directamente las gestiones y contrataciones correspondientes.

En contraste, Llamas Esparza reconoció que la infraestructura de gas natural para uso doméstico es reducida. Recordó que, durante los primeros años de introducción del servicio, se realizaron obras para extender las redes hacia distintas viviendas, pero una parte de los usuarios decidió cancelar sus contratos y continuar utilizando gas LP.

También destacó que Aguascalientes mantiene una política de transición energética orientada a reducir las emisiones contaminantes mediante el aprovechamiento de fuentes más limpias, particularmente la generación fotovoltaica.