Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA,.-Prácticamente ninguna casa está exenta del riesgo que representa el uso y manejo del gas LP, y por ello es preciso tomar algunas precauciones.

Y si crees que ya eres suficientemente precavido, chécate los siguientes consejos. Seguro descubrirás algo que no sabías.

Al tener un cilindro, verifica y toma en cuenta:

+ Que te lo entreguen con sello de seguridad.

+ Que sea transportado en posición vertical.

+ Que esté en sitios ventilados.

+ Cambia la manguera reguladora cada 2 años.

+ No coloques materiales inflamables cerca del cilindro o la cocina.

+ Asegúrate de que el tanque está a una distancia prudente del tomacorrientes u otras fuentes de ignición.

+ Revisa periódicamente el regulador y las perillas de la cocina. Cada 6 meses se debe de dar mantenimiento en ella.

+ No recibas cilindros con fugas, daños en la válvula, corrosión, golpes, reparaciones improvisadas, base deforme, sin el cuello protector de la válvula o con partes rotas.

+ Al instalarlo no uses mangueras de plástico, utiliza un regulador de presión y evita exponerlos a los rayos solares. También sujétalos para evitar caídas.

+ Verifica igualmente si hay fugas, utilizando espuma de jabón en las conexiones. No deben hacerse burbujas.

Si tienes un tanque estacionario asegúrate de que tengan válvula de seguridad, indicador de nivel de llenado y llave de paso.

+ Las válvulas principales se tienen que cambiar entre 2 y 5 años.

+ Mantén en buenas condiciones su pintura.

+ Siempre deben de estar en lugares altos y ventilados y alejados de líneas eléctricas

+ Cuando te suministren gas, no debe excederse el 85 por ciento de la capacidad del tanque.

+ La vida útil de un tanque estacionario, con mantenimiento continuo, es de 20 años.

+ Y si puedes, protégelo de la intemperie.

Otras consideraciones y recomendaciones:

+ Antes de irte a dormir revisa que la estufa esté apagada.

+ Si tienes calentador (boiler), éste debe estar en el exterior de la casa, nunca dentro del baño.

+ Evita hacer arreglos caseros de enchufes o conexiones eléctricas.

+ Al conectar demasiados electrodomésticos en un mismo enchufe, puede provocarse un incendio por lo que se debe evitar.

¡Participa con tu opinión!