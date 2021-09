Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El tequila es la primera bebida alcohólica en el mundo en tener su marca de certificación de sustentabilidad.

Se trata de Agave Responsable Ambiental (ARA), un proyecto del Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el Gobierno de Jalisco que busca garantizar que todo el agave utilizado para la elaboración de tequila se haya cultivado en suelos que no hayan sido deforestados desde el 2016, compartió en entrevista Martín Muñoz, comisionado técnico en el CRT.

“Trabajamos en un protocolo (…) que lo que busca es que se garantice que todo el agave que se vaya a utilizar para la elaboración de tequila se haya establecido, se haya cultivado en zonas con suelos con vocacionamiento meramente agrícola, que no haya provocado deforestación”, explicó.

“El objetivo es que para 2027, el 100 por ciento de las plantaciones o del agave que se consume para la elaboración de tequila sea libre de deforestación”.

Para esto, se estableció un mapa de elegibilidad, que se puede consultar en el sitio mapa.jalisco.gob.mx/mapa, que permite capturar las coordenadas del predio donde se pretende plantar agave. El mapa arrojará un dictamen, que indicará si la parcela es compatible para el cultivo, o si sólo una parte lo es, o si no es utilizable para esta actividad.

Del total del territorio de la Denominación de Origen Tequila (DOT) -que abarca los 125 municipios de Jalisco, 30 de Michoacán, 11 de Tamaulipas, 8 de Nayarit y 7 de Guanajuato-, ya está listo el mapa de Jalisco, y están próximos a terminar el de Guanajuato.

“En estos dos Estados prácticamente estamos abarcando el 88 por ciento del total del agave que se tiene registrado para la industria del tequila. Quedaría pendiente para poder tratar de tener en el primer trimestre del 2022 los mapas correspondientes a Nayarit, Michoacán y Tamaulipas, para cubrir el 100 por ciento (de la DOT)”, indicó Muñoz.

Compartió que hasta julio se tenía registrado un inventario récord de 880 millones de agaves de todas las edades, de los cuales el 74 por ciento está en Jalisco -plantados en alrededor de 210 mil hectáreas-, y sólo entre 7 y 8 por ciento puede tener conflicto por deforestación.

“Todo ese agave va a tener su término, se va a poder consumir en su momento, obviamente no va a poder acceder a la certificación ARA”, adelantó.

La certificación ARA ya es una realidad, aunque aún falta para tener las primeras botellas con esta distinción.

El comisionado del CRT indicó que esperan mostrar las primeras marcas de tequila con certificación ARA en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizará en Glasgow, Reino Unido, en noviembre.

Recordó que en la COP25 del 2019, en Madrid, se presentó este proyecto.