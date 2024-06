El streaming de películas y series sigue contando una historia muy peculiar, han habido escenas de innovación y satisfacción, pero también donde el suspenso se gana nuestra atención, y actualmente vivimos uno de esos, donde el proceso no está “guionizado”, pero si improvisado ante las necesidades del mercado… ¿Habrá un final feliz?

Más que pensar en su desaparición, mi punto del “final feliz” está en que la competencia se ha vuelto intensa, Netflix se ha mantenido al margen a pesar de que varios estudios cinematográficos fundaron su propio servicio streaming o se aliaron con quienes tenían uno, y la situación actual parece sacado de la narrativa de los Power Rangers o los Avengers.

Disney, Warner Bros y Discovery unirán fuerzas este verano en Estados Unidos para ofrecer su contenido en una sola app de streaming, es decir, todo lo que está disponible en Disney Plus, Hulu y MAX en una plataforma totalmente nueva y sin nombre, simulando más el modelo de negocio de Netflix que de Prime Video, porque en este último pagas una diferencia para acceder a otro sistema.

Y eso no es todo, otra fusión está en camino entre Disney Plus y Star Plus, al menos para Latinoamérica, como una señal de que el mercado no necesita más cantidad, sino calidad en la oferta, y que la situación económica indica que la población está dispuesta en invertir en una opción o en pocas, haciendo que la barrera de entrada se vaya achicando ante nuevos competidores… ¿Hacia dónde va esto?

La tendencia indica que Netflix sigue siendo el rey, va ganando porque ocupa el primer lugar en términos de preferencia ante el público, según un reporte del 2023 por parte de la consultora Statista. Se ha convertido en el rival que los estudios buscan derribar en conjunto, o al menos desbancar, con el objetivo de sobrevivir y alcanzar la rentabilidad deseada.

Dijo San Lupo de Troyes que, si no puedes vencer a tu enemigo, puedes unírtele, y eso es una posibilidad en caso de que la plataforma decida volver a albergar a quienes la abandonaron, pero por el momento esa es la realidad de Peacock y Apple TV Plus, quienes colaborarán con Netflix para ofrecer una suscripción con precio reducido que presente contenido de las tres.

Conclusión: el triunfo es evidente, si buscan replicar su éxito es porque algo está haciendo bien, y no lo digo yo, son las circunstancias y los datos que hablan por sí solas. Será interesante ver el panorama una vez que lleguemos al año nuevo, veremos si estas fusiones surtieron algún cambio o si la misma sociedad le da entrada a un producto o servicio sustituto.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y X: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano