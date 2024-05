El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Silva Pérezchica, informó que 11 de los 12 diputados que habían solicitado licencia están confirmados para regresar a sus actividades el próximo lunes 3 de junio.

Silva Pérezchica mencionó que sólo un diputado aún no ha presentado el oficio correspondiente para confirmar su regreso. “Hasta anoche, sólo una persona no había hecho el oficio, pero esperamos que lo presente antes de que se revisen los asuntos en cartera”, señaló.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PAN indicó que cada legislador regresará a las comisiones en las que estaban antes de solicitar su licencia. “En Acción Nacional estamos garantizando que cada diputado vuelva a sus respectivas comisiones. Sin embargo, esta decisión puede variar dependiendo de cada fuerza política y grupo parlamentario”, explicó.

Entre los diputados que ya han confirmado su retorno se encuentran Nancy Gutiérrez y Leslie Figueroa, quienes presentaron su oficio de regreso recientemente. “La diputada San Juana Martínez y María Jesús Díaz ya realizaron el trámite para regresar a sus funciones”, agregó Silva Pérezchica.

Sobre posibles modificaciones en la reglamentación interna del Congreso para evitar situaciones similares en el futuro, Silva Pérezchica expresó la necesidad de revisar las normas actuales para asegurar que todos los representantes estén presentes y activos.

Esto se debe a que, de las 27 curules del Congreso del Estado, sólo 25 estuvieron ocupadas, ya que dos no tuvieron la representación correspondiente.

Finalmente, Silva Pérezchica mencionó desconocer el nombre de uno de los diputados cuya fecha de regreso aún no está clara, ya que se separó antes del inicio de la campaña. Sin embargo, reiteró que la mayoría de los diputados estarán de vuelta en sus funciones y responsabilidades para el 3 de junio, una vez que concluya el proceso electoral.