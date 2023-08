Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El vuelo de Mexicana será un gran negocio. pero no necesariamente para Sedena sino para Petrus Aeroholding, la empresa que rentará y administrará las aeronaves.

Los 10 aviones Boeing 737-800 con los que iniciaría la aerolínea serían propiedad de Petrus, que tendría garantizada una jugosa utilidad haciendo negocios con el Gobierno mexicano.

Las corridas financieras de Petrus revelan que para cada aeronave, que estiman costaría 28 millones de dólares, se generaría una utilidad de 8.1 millones de dólares en los ocho años que estiman dure el crédito que están solicitando a sus potenciales acreedores.

La utilidad por los 10 aviones sumaría entonces 81 millones de dólares, un negocio redondo con un margen de 28 por ciento sobre la inversión.

Según el documento «Proyecto Águila de Petrus», el Gobierno mexicano cuenta con un presupuesto de 220 millones de dólares para la nueva aerolínea Mexicana administrada por el Ejército.

Aunque el anuncio de operación de Mexicana se hizo el pasado 9 de agosto, el preacuerdo entre la Sedena y Petrus para arrendar 10 aeronaves Boeing 737-800NG se habría firmado en diciembre de 2022.

Conforme al preacuerdo, Petrus entregaría tres aeronaves antes de junio, tres más antes de agosto y las cuatro restantes en septiembre. Según el año de fabricación y la condición de cada aeronave, las tarifas de arrendamiento oscilarán entre 250 mil y 350 mil dólares mensuales por unidad.

Aunque en conferencia el pasado 9 de agosto, la Sedena informó que tres de los aviones serán entregados el 30 de septiembre y siete más el 30 de octubre para iniciar operaciones en diciembre.

Los ingresos de Petrus no se limitarían al arrendamiento de las aeronaves.

«El Cliente también solicitó a Petrus que proporcione servicios adicionales que brindan una oportunidad única de convertir un simple arrendamiento operativo en un importante centro de utilidades para Petrus y sus inversionistas», dice el documento.

Estas jugosas rebanadas de rentabilidad incluyen: Administración de Reservas de Mantenimiento por 37 mil dólares al mes, gestión de mantenimiento por 40 mil dólares al mes, servicios de mantenimiento por 90 mil dólares mensuales y capacitación y gestión de tripulaciones por 300 mil dólares mensuales, entre otros servicios.

El documento detalla cómo se generarán utilidades. para Petrus. Porque para Mexicana militar quizá el escenario no pinte tan color de rosa.

A fin de cuentas, ha prometido tarifas 20 por ciento más baratas, que no sólo tendrán que ser suficientes para financiar sus gastos, sino para cubrir también las utilidades de Petrus.